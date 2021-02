Biographie

De son vrai nom Jean-Philippe Dalpé, Jipé Dalpé voit le jour à Sherbrooke au Québec, Canada, le 11 novembre 1978. Très tôt il manifeste un intérêt pour la musique et apprend plusieurs instruments. Après des études dans la musique, il s’illustre en remportant plusieurs prix dans des festivals et accompagne de nombreux artistes. Il sort en 2008 son premier album, intitulé Les Préliminaires, puis prend quatre ans avant de livrer un successeur, La Tête en Bois, en 2012. Ses titres « Qu’est-ce qu’on fait », « Du vent dans les voiles » ou encore « Du bonheur ailleurs » connaissent un franc succès et obtiennent de nombreuses diffusions en radio. Après une longue tournée, Jipé Dalpé revient en 2015 avec l’EP L’homme Allumette, mais son ascension est stoppée par un accident de voiture, qui nécessite une pause dans sa carrière afin d’entamer une indispensable convalescence. Il revient en 2019 avec un troisième album, le bien-nommé Après le Crash, à la tonalité plus rock. En 2020, il revisite le titre de Daniel Bélanger, « Les Temps fous ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020