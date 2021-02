Biographie

Célèbre pour son style décontracté, enraciné, J.J. Cale est plus connu pour avoir écrit les chansons "After Midnight" et "Cocaine," devenus des tubes par la suite lorsqu'ils ont été repris par Eric Clapton. Mais l'influence de Cale ne s'est pas uniquement manifestée dans la composition de chansons, son sens du rythme nettement sautillant et son boogie battant sont devenue la référence pour le roots rock variété de Clapton et Mark Knopfler, entre autres. Le fait que Cale se refuse à varier le son de sa musique tout au long de sa carrière lui a valu des critiques et l'étiquette de " one-trick pony " (quelqu'un qui n'a qu'une corde à son arc), mais il a réussi à développer un public dévoué suite à la sortie de ses albums sporadiques. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo