Biographie

DJ, remixeur et producteur, Joachim Garraud (né en 1968) est un pionnier de la techno. Ses productions pour Kylie Minogue, Mylène Farmer, Orchestral Manoeuvres in the Dark et ses collaborations avec David Guetta, Moby ou Cassius ont établi sa réputation internationale dans les registres de la house et de la dance. En 2008, le DJ du Boy et du Queen, cofondateur du label F*** Me I'm Famous, propose le premier album sous son nom, Invasion, une compilation de 29 titres remise à jour en 20011. Devenu l'un des DJ résidents les plus cotés à Ibiza et officiant sur Radio FG, Joachim Garraud livre régulièrement sa playlist de titres, succès ou non, sur les compilations Ibiza Fever. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015