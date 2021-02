Biographie

Joachim Pastor est un guitariste et un producteur de musique électronique français. À l'age de 4 ans, son père lui fait découvrir les albums de Jean-Michel Jarre et l'emmène à l'un de ses concerts. Il étudie la musique classique au conservatoire de Versailles, se passionne pour les guitaristes Yngwie Malmsteen et Jason Becker avant d'apprendre à utiliser des logiciels de M.A.O. Les productions du label de Cologne Boxer Recordings lui inspirent l'esthétique minimaliste et aérienne de ses propres compositions. En 2014, il crée le groupe Hungry Band avec le pianiste Worakls et le claviériste N'to. Après la sortie de quelques EP marquants (« Reykjavik » en 2015), il publie le simple « Fever » en 2016.