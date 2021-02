Biographie

Originaire des Antilles britanniques (Saint Christophe et Niévès), Joan Armatrading grandit en Angleterre où elle apprend la guitare et compose ses premières chansons. En 1972, son premier album Whatever's for Us la propulse parmi les nouveaux talents folk. Ce cadre est trop étroit pour Joan Armatrading qui infuse ses albums suivants d'arrangements pop, rock et reggae. Après le succès de « Love and Affection » (1976), la chanteuse tente diverses expériences sur To The Limit (1978) et Me, Myself, I (1980), enregistré avec le groupe de Bruce Springsteen. De plus en plus rock (le hit « Drop the Pilot » en 1983), ses albums conservent la qualité d'écriture qui est la sienne, notamment sur The Shouting Stage (1988). Malgré son influence sur les nouvelles générations, Joan Armatrading, boudée par les maisons de disques, connaît une traversée du désert jusqu'à son retour avec Lovers Speak en 2003. Cette résurrection voit la sortie de plusieurs albums, notamment Starlight en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015