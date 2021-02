Biographie

Derrière ce nom à rallonge se cache Joan Wasser, née en 1970 aux Etats-Unis. Ayant gravité dans l’entourage de pointures comme Jeff Buckley (avec qui elle eu une relation) et Antony & The Johnsons au cours des années 90, il n’est pas surprenant que Joan n’ait pas résisté à la tentation de monter son propre groupe au début des années 2000. Il faudra néanmoins attendre 2006 pour la retrouver sur disque, avec Real Life, sur lequel on retrouve le chanteur Rufus Wainwright. Dès lors, la musique de Joan séduit par son mélange de soul habitée et de rock/folk, portée par des compositions et des arrangements accrocheurs. Suivront 3 albums, To Survive, Cover et The Deep Field, qui confirmeront son statut de chanteuse et musicienne de grand talent. Après des collaborations avec Lou Reed et Nick Cave, le doute n’est plus permis… En 2014, The Classic montre une Joan au top de sa forme et plus que jamais inspirée. ©Nicolas Gal