Biographie

Née Joan Chandos Báez à New York en 1941, l'auteure-compositrice-interprète folk américaine Joan Baez est sans conteste l'une des voix les plus marquantes de sa génération, au propre comme au figuré, dotée d'un timbre cristallin et ambassadrice de nombreux mouvements parmi lesquels celui contre l'intervention américaine au Viêt Nam. Connue pour sa relation avec Bob Dylan dont elle interprète des titres comme "It's All Over Now, Baby Blue", Baez livre également ses lectures de compositions signées Tim Hardin, Jackson, Donovan ou encore Wilson ainsi que ses propres créations au premier rang desquelles des titres comme "Diamonds and Rust" ou "Here's to You" avec Ennio Morricone. Très présente jusqu'à la fin des années 70, Baez se fait plus rare mais toujours active au fil des décennies suivantes. © TiVo