Biographie

Chanteur/compositeur espagnol Joan Manuel Serrat a publié son premier album en 1966. Il a ensuite enregistré Cancons Tradicionals et a débuté en tant qu'acteur dans Palabras de Amor. En 1969, Dedicado un Antonio Machado, présenté en direct à Barcelone et Madrid, est devenu un immense succès. Serrat a continué sur sa lancée avec une tournée en Amérique du Sud et est entré en première place au Festival de musique du monde de Rio de Janeiro. En 1976, il a fait son entrée aux États-Unis, chantant à Los Angeles, San Francisco et New York. En janvier 1995, le gouvernement espagnol lui a donné une médaille pour sa contribution à la culture hispanique. L'association espagnole des auteurs et éditeurs (SGAE) lui a accordé la médaille du siècle en 2000. © Drago Bonacich /TiVo