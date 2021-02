Biographie

Le tube « One Of Us » en 1996, l'a rendu célèbre. L'album Relish, mélange de pop-rock et de blues, a révélé une artiste féministe, engagée et spirituelle. Mais depuis le début de sa carrière, Joan Osborne s'est également illustrée en réinterprétant avec talent les standards de la soul et du rhythm'n'blues, perpétuant ainsi une tradition musicale plus classique, typique du jazz. Parallèlement membre du groupe Trigger Hippy, Joan Osborne continue d'enregistrer sous son nom comme en témoigne son huitième album Love and Hate paru en 2014. Le suivant est un disque de reprises, un exercice qu'elle affectionne tout particulièrement. Baptisé Songs of Bob Dylan, il rend un hommage érudit à la légende américaine du folk. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2017