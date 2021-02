Biographie

Jocelyn Brown vient au monde dans une famille de musiciens. C'est donc tout naturellement dans ce cadre familial qu'elle fait son apprentissage. Elle chante dans un chœur gospel, effectue quelques tournées et commence à se bâtir une solide réputation en tant que chanteuse soliste.Progressivement, elle délaisse la musique gospel pour la musique disco. ; elle exerce son talent dans diverses formations, obtient certains succès commerciaux qui lui permettent de tourner dans le monde entier. Parallèlement à ses projets personnels qu'elle développe notamment au sein du groupe Change, elle travaille comme choriste pour de nombreux artistes : John Lennon, Roberta Flack, George Benson, Janis Joplin.Après avoir quitté le groupe Change, Jocelyn Brown sort avec son nouveau groupe « Inner Life » un titre remarqué, « Ain't Mountain High Enough » qui lui ouvre les portes des clubs réputés de la scène disco new-yorkaise. L'année 1983 sera l'année de sa consécration ; elle sort un single co-écrit avec sa sœur Annette, « Somebody Else's Guy » qui sera son titre le plus populaire. Elle collaborera par la suite à diverses productions d'artistes internationaux : En duo avec Kym Mazelle, sur le célèbre album Soul Makossa de Manu Dibango, en concert avec Roy Ayers.Installée à Londres depuis 1990, Jocelyn Brown partage ses activités entre le management de carrières et l'écriture en collaboration avec sa sœur Annette et demeure une artiste extrêmement demandée de la scène jazz-funk/dance.