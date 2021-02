Biographie

Survivant de la vague New Jack des années 90, Joe est une des figures importantes du R&B aux Etats-Unis. Venu au chant par le gospel, doté d'une voix chaude propice aux tempos lents, Joe est un concurrent sérieux pour R. Kelly. Ses albums My Name Is Joe en 2000 et Ain't Nothin' Like Me en 2007 sont des modèles du genre et des succès mérités. Joe débute son nouveau contrat discographique en 2008 avec Joe Thomas, New Man, tandis que son ancien label sort un Greatest Hits la même année. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015