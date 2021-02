Biographie

Après des études en théâtre, Joe Bocan a fait sa marque comme comédienne à la télévision. En 1983, sa deuxième place au Festival de la chanson de Granby dans la catégorie auteur-compositeur-interprète lui a fait réaliser qu’elle avait tout avantage à jumeler ses deux passions, soit le théâtre et la musique. C’est ce qu’elle a fait avec son populaire spectacle «Paradoxale», bougie d’allumage de sa carrière qui lui vaudra deux Félix au Gala de l’ADISQ 1986. Dans un genre hybride au croisement d’une pop rock à la Pat Benatar et d’un new wave à la Duran Duran ou Indochine, son premier album homonyme a vu le jour deux ans plus tard et, rapidement, son succès s’est confirmé avec un Félix dans la prestigieuse catégorie de l’interprète féminine de l’année en 1990. Musicienne et femme d’affaire polyvalente, Bocan a ensuite produit plusieurs spectacles, en plus de flirter avec la musique jeunesse au courant des années 2000 sous le pseudonyme de Comtesse d’Harmonia.