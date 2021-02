Biographie

Virtuose de la guitare blues/rock, Joe Bonamassa s’inscrit dans la lignée des légendes Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton et Jimi Hendrix. Commençant sa carrière au sein du groupe Bloodline, il entame ensuite une carrière solo caractérisée par ses prouesses techniques et par sa voix puissante. Joe Bonamassa naît en 1977 à Utica, New York. Son père, Len Bonamassa, tient alors un magasin de musique dans la région. Sa passion pour la guitare se révèle alors qu’il n’a que 4 ans, lorsqu’il entend pour la première fois la musique de Stevie Ray Vaughan. A 8 ans, il fait la première partie de B.B King et à 12 ans il commence déjà à se produire régulièrement sur scène dans l’Etat de New York. Rapidement il forme le groupe Bloodline, composé de Waylon Krieger (fils de Robby Krieger), Erin Davis (fils de Miles Davis) et Berry Oakley Jr. (fils du bassiste des Allman Brothers). Cette incroyable formation publie un album éponyme mais Bonamassa préfère démarrer sa carrière solo. En 2000, il accompagne Roger McGuinn en tournée et publie rapidement après son premier album, A New Day Yesterday produit par Tom Dowd. Pour partir en tournée, Bonamassa forme un power trio avec le batteur Kenny Kramme et le bassiste Eric Czar.Le deuxième disque est encore réalisé avec l’aide de Dowd et s’intitule So, it’s Like That (2002).L’année suivante, le guitariste publie Blues Deluxe qui comprend neuf covers de grands classiques du blues ainsi que trois compositions originales. C’est ensuite au tour de l’énergique You & Me de paraitre en 2006 puis du plus acoustique Sloe Gin en 2007. Bonamassa publie l’année suivante un double album live intitulé Live from Nowhere in Particular, suivi du disque The Ballad of John Henry en 2009. Il se paye ensuite le luxe d’immortaliser son concert au Royal Albert Hall au côté d’Eric Clapton et Paul Jones dans le DVD Live from the Royal Albert Hall (2009).En 2010, le guitariste signe avec le label Premier Artists et dévoile l’album Black Rock qui comporte un duo avec B.B King. Il forme ensuite le supergroupe Black Country Communion avec le bassiste/chanteur Glenn Hughes, le batteur Jason Bonham et le claviériste Derek Sherinian. La formation publie son premier album, Black Country en 2010 puis 2 en 2011. Joe Bonamassa n’abandonne pas pour autant sa carrière solo et sort le disque Dust Bowl ainsi que Don’t Explain (collaboration avec la chanteuse Beth Hart) la même année. 2012 est l’année de la publication de son dixième album solo, Driving Towards the Daylight, ainsi que du troisième disque de Black Country Communion : Afterglow. Joe Bonamassa annonce l’année suivante qu’il quitte le groupe et ne permet pas aux trois autres musiciens de continuer en gardant le même nom pour la formation. Onzième effort solo ensuite avec Different Shade of Blue en 2014.C’est ensuite avec Muddy Wolf at Red Rocks que le guitariste revient sur le devant de la scène en 2015. L’album immortalise la performance de Joe Bonamassa lors de son concert à l’amphithéâtre Red Rocks, organisé en hommage aux légendes du blues Muddy Waters et Howlin’ Wolf. © LG/Qobuz