Biographie

Artiste de hip-hop américain originaire du New Jersey, Joe Budden mène une carrière solo de front dès 2003 avec la publication de son tubesque « Pump It Up » et la sortie de son premier album homonyme. Le rappeur passe du label Def Jam où ont été listés les plus grands noms du hip-hop américain, de Big Boi à Jay-Z en passant par Frank Ocean, à la maison indépendante Amalgam Digital en 2007 chez qui sort son deuxième album en version numérique Padden Room (2009). Plus quelques mixtapes de choix qui reboostent sa carrière. Parallèlement il fonde le supergroupe Slaughterhouse réunissant Royce da 5'9, Joell Ortiz et Crooked I avec qui il livre un album du même nom. En février 2013, Budden fait son retour avec un troisième album intitulé No Lost Love, avec Lil Wayne, Lloyd Banks et Juicy J pour ne citer que ceux-là, sans oublier ses acolytes de Slaughterhouse. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015