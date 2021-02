Biographie

Joe Dassin, expatrié américain, fut l'un des chanteurs les plus populaires en France à la fin des années 60 et au cours de années 70. Fils du réalisateur Jules Dassin, inscrit sur la liste noire de Hollywood, Joe Dassin se fait d'abord un nom avec des adaptations stylisées de morceaux folk et country de son pays de naissance, et connaît un grand succès en 1967 avec « les Dalton », une ballade aux accents cowboy. Au fure et à mesure que sa carrière se développe, Dassin se tourne de plus en plus vers des chansons plus traditionnelles, écrites par certains des meilleurs auteurs du genre ; il sort en 1975 un hit, désormais grand classique de la chanson, « L'Été indien ». Célèbre pour son perfectionnisme, Dassin pouvait jouer la figure du romantique introverti, mais savait également exploiter les archétypes et l'imagerie américains. Sa mort prématurée d'une crise cardiaque en 1980, à la suite d'une période agitée dans sa vie privée, a enlevé à la pop française l'un de ses plus grands représentants contemporains. © Steve Huey /TiVo