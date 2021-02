Biographie

Dans toute l'histoire du jazz, le saxophone ténor tient une place privilégiée au sein des solistes, de par sa tessiture et surtout pour la qualité du son chaud et suave qu'il peut dégager. Lester Young, Dexter Gordon, John Coltrane, Sonny Rollins, Coleman Hawkins, Stan Getz... tous ces géants ont développé une signature sonore et un style de jeu qui les a inscrit dans le registre des incontournables. Ils ont surtout tous été pour beaucoup dans l'apprentissage et l'accomplissement de l'art de Joe Henderson, qui, se nourrissant de leurs techniques, réussit à tous les mélanger dans son propre jeu pour finalement ne ressembler à aucun, si ce n'est à Joe Henderson lui-même. © ©Copyright Music Story Arnaud Syllard 2017