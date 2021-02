Biographie

Né David Ian Jackson en 1954 à Burton-Upon-Trent, l'auteur-compositeur-interprète britannique Joe Jackson évolue brièvement au sein des formations Edward et Arms & Legs avant de se lancer en solo et de s'imposer dès son premier opus de 1979, Look Sharp!, comme l'une des plumes les plus féroces de la scène power pop, rejoignant dans le peloton de tête du genre des concitoyens tels qu'Elvis Costello, Paul Weller (The Jam), Nick Lowe ou l'américain Ric Ocasek (The Cars). Signataire entre 1979 et 1986 de quelques classiques du genre, de I'm the Man à Body and Soul en passant par Night and Day, Jackson n'a de cesse d'élargir son spectre musical au fil de quarante années de carrière solo au moment de la parution de Fool en 2019. © TiVo