Biographie

Saxophoniste alto et ténor touche-à-tout, Joe Lovano pratique l'instrument depuis l'âge de cinq ans. Diplômé de la Berklee School of Music de Boston, il s'exerce auprès de Lonnie Liston Smith, Woody Herman, Mel Lewis et, à partir de 1982, collabore à plusieurs albums du batteur Paul Motian. Disciple de John Coltrane et Ornette Coleman, le souffleur barbu enregistre pour Blue Note une série d'albums qui marque les années 1990 : From the Soul (1991), Universal Language (1993), le splendide Rush Hour (1995) et Quartets: Live at the Village Vanguard (1995). Versatile, il rend aussi bien hommage à Frank Sinatra qu'aux pianistes de l'ère be bop comme Tadd Dameron, ou au chanteur lyrique Enrico Caruso qu'à ses aînés Miles Davis ou Charlie Parker. Fidèle, il réunit Hank Jones et Paul Motian sur deux albums. Moderne, il s'associe à la jeune garde du jazz, Gonzalo Rubalcaba (Friendly Fire en 1998), Greg Osby ou Us Five pour la trilogie réunissant Folk Art (2009), Bird Songs (2011) et Cross Culture (2013). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015