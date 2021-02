Biographie

Rapper québécois établi depuis quelques années à Montréal, Joe Rocca s'est fait connaître en tant que membre de la formation Dead Obies. Avec elle, il a réalisé deux albums acclamés par la critique, sillonné les quatre coins du Québec et de la France, et remporté de nombreux prix qui attestent de l'importance qu'a pris le groupe dans le paysage musical québécois. Suite à la parution de son premier projet solo, intitulé French Kiss, en décembre 2017 sous l’étiquette Make It Rain Records, Joe Rocca a lancé avec Dead Obies un troisième album, DEAD..