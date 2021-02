Biographie

Guitar Hero ayant émergé dans les années 80, Joe Satriani s’impose rapidement comme l’un des plus grands virtuoses de l’instrument. Sa technique impressionnante alliée à un songwriting de qualité lui permet d’être l’un des seuls à toucher aussi bien les passionnés de guitare qu’un public plus mainstream. Joe Satriani nait à Long Island en 1956 puis grandit à Carle Place dans l’Etat de New York. Il commence à jouer de la guitare à l’âge de 14 ans en étant grandement influencé par son idole Jimi Hendrix. Il étudie ensuite à l’école de musique Five Towns College et commence à donner des cours de guitare. L’un de ses premiers élèves est Steve Vai qui se fera ensuite recruter par Frank Zappa et deviendra l’un des plus grands guitaristes rock du monde. En 1978, Satriani déménage à Berkeley, en Californie, où il commence à jouer dans divers groupes locaux. Il continue simultanément à donner des cours. Quelques-uns de ses élèves sont Kirk Hammett (Metallica), Charlie Hunter, Larry LaLonde (Primus), Kevin Cadogan (Third Eye Blind) et David Bryson (Counting Crow). Peu à peu, Joe Satriani se forge une réputation, publie un premier EP en 1984 puis rejoint le Greg Kihn Band en 1986.Profitant de la renommée qu’il obtient au sein de ce groupe, Satriani finance son premier album, Not of This Earth. A cette même période, son ancien élève Steve Vai est recruté par David Lee Roth et devient alors une star nationale. Vai n’hésite pas à régulièrement parler de Satriani et à le congratuler. Cela permet à ce dernier de se faire définitivement un nom et de publier son album Surfing With the Alien en 1987 qui lui vaut un énorme succès et lui permet de devenir à son tour une star de l’instrument à 6 cordes. Le disque, grâce à ses instrumentations rock peaufinées à l’extrême et au jeu décoiffant de Satriani, reste un classique du genre et obtient une popularité hors du commun pour un album entièrement instrumental. Cette soudaine célébrité lui permet d’être sollicité par de nombreux artistes. Mick Jagger, notamment, lui propose d’être son guitariste pour sa tournée japonaise de 1988, une proposition qui ne se refuse pas. Après cet évènement de taille, Satriani publie l’album Flying in a Blue Dream en 1989 dans lequel il chante même sur quelques titres. En 1992 c’est The Extremist qui voit le jour, porté par le titre Summer Song, son plus gros succès à ce jour. C’est après avoir commercialisé Time Machine en 1993 qu’il se voit proposer de rejoindre le groupe Deep Purple au sein duquel il remplace Ritchie Blackmore pendant quelque temps.1995 marque la sortie de son disque éponyme, mais c’est l’année suivante qu’un événement de taille a lieu : la création du G3 avec Steve Vai et Eric Johnson. Cette tournée mettant en scène la virtuosité des trois guitaristes est immortalisée dans un CD/DVD intitulé G3 : Live in Concert. Le projet remporte un tel succès que Satriani en fera une sorte d’institution, réitérant régulièrement l’initiative en changeant ponctuellement les guitaristes qui l’accompagnent. Il sort ensuite Crystal Planet en 1998 puis Engines of Creation en 2000.Le nouveau millénaire ne le rend pas moins prolifique, loin de là : Joe Satriani dévoile un double album disque live Live in San Francisco en 2001, puis Strange Beautiful Music en 2002. Il enchaine l’année suivante avec un best-of Electric Joe Satriani : An Anthology, puis continue de gâter ses fans avec Is There Love in Space en 2004, suivi par un nouvel album live du G3.Super Colossal, Professor Satchafunkus and the Musterion of Rock viennent s’ajouter à sa discographie respectivement en 2006 et 2008. Il entre ensuite en procédure judiciaire contre le groupe Coldplay qu’il accuse d’avoir plagié sa composition If I Could Fly pour la mélodie de son tube Viva la Vida. Le conflit est réglé à l’amiable. Joe Satriani fait ensuite équipe avec Sammy Hagar, Michael Anthony (ex-Van Halen), et le batteur Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) pour former le supergroupe Chickenfoot. Un album éponyme de cette formation voit le jour en 2009, suivi d’une tournée. Le guitariste n’oublie pas pour autant sa carrière solo et dévoile Black Swans and Wormhole Wizard en 2010. L’année suivante, Chickenfoot commercialise son second opus Chickenfoot III. Joe Satriani continue d’être productif et commercialise l’album live Satchurated en 2012 puis Unstoppable Momentum en 2013. En 2015, il sort son quinzième album studio intitulé Shockwave Supernova. © LG/Qobuz