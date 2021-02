Biographie

En plus d'avoir enseigné à quelques uns des plus grands guitaristes des années 80 et 90, Joe Satriani, alias Satch, fut l'un des six-cordistes les plus techniquement accomplis et largement respectés de l'histoire récente. Né le 15 juillet 1956 à Westbury dans l'état de New York, Satriani entame son apprentissage à l'âge de 14 ans. Ce dernier s'avérant rapide, il commence à enseigner et découvre ainsi un talent au même état d'esprit en la personne de Steve Vai. A la fin des années 70, Satriani s'installe à Berkeley, en Californie, où il commence à envisager sa propre carrière discographique (qui explosera en 1987 avec le classique "Surfing With The Alien") tout en continuant d'enseigner, notamment à Kirk Hammett (Metallica), Larry Lalonde, Alex Skolnick (Testament) ou Charlie Hunter (dans le style jazz fusion). © Greg Prato /TiVo