Biographie

Né aux Pays-Bas, le jeune Maurice Oude Booyink se passionne pour le clavier dès l'âge de 7 ans et grandit au son de la musique classique qu'affectionnent ses parents. Adolescent, il se tourne davantage vers le funk ou la soul et forme même un groupe à l'âge de 16 ans. Il s'oriente finalement vers la dance dans laquelle son goût pour l'enregistrement en studio peut s'épanouir. Il publie ses premiers singles sous le nom d'Inmado et produit même des titres pour d'autres artistes tels que R3hab ou Sharon Doorson. Il décroche alors un contrat avec le label Spinnin' Records et choisit un nouveau pseudonyme, Joe Stone. S'il s'est déjà fait un nom au sein de la communauté internationale dance, il franchit un nouveau palier en 2015 en s'imposant auprès du grand public grâce à son remix house du hit de Montell Jordan, « This Is How We Do It », initialement publié en 1995, qui parvient à se hisser jusqu'au 25ème rang des charts dance américains.