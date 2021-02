Biographie

Joe Walsh c'est d'abord un son de guitare bien particulier, en avance sur son époque lors de son heure de gloire des années soixante-dix et quatre-vingt. Connu du grand public pour sa participation au groupe Eagles à l'époque de Hotel California (1976), Joe Walsh est également l'auteur de quelques albums bourrés de trouvailles. De Barnstorm (1972), à There Goes the Neighborhood (1981), en passant par But Seriously, Folks...(1978), Joe Walsh s'octroie même un petit succès personnel aux Etats-Unis. Comme guitariste ou producteur, Joe Walsh a collaboré avec nombre d'artistes de B.B. King à Richard Marx, ou Bruce Springsteen. Après vingt ans de silence discographique, Joe Walsh revient en bonne forme pour Analog Man en 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015