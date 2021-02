Biographie

La contrebassiste Joëlle Léandre (née en 1951 à Aix-en-Provence) est une figure mondiale de la musique contemporaine et improvisée. Depuis son premier prix au Conservatoire national supérieur de Paris, son jeu n'a cessé de s'étendre et de se nourrir au contact des plus grands compositeurs, comme John Cage et Derek Bailey. Tous deux ont été ses mentors et ont composé pour elle. Elle compose également et s'est illustrée auprès des chorégraphes Merce Cunningham et Josef Nadj. Cette artiste à la personnalité détonante affiche sans ambages ses positions politiques et milite pour donner une place de choix à la musique improvisée. Sa discographie parle pour elle, comptant plus de 150 albums parus depuis ses débuts en 1981. En 2015 paraît le fruit de sa collaboration avec Benoît Delbecq et le rappeur Carnage the Executioner, l'album Tout Va Monter. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015