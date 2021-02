Biographie

Compositeur, producteur, multi-instrumentiste, l'islandais Jóhann Jóhannsson s'est imposé au fil des années comme l'un des musiciens les plus prolifiques et créatifs de son île natale, que ce soit en solo, au sein du collectif et label Kitchen Motors ou avec l'Apparat Organ Quartet. En solo, ses travaux vont de la pop délicate exécutée sur son ordinateur aux installations sonores en passant par des collaborationsavec Barry Adamson, The Hafler Trio ou Pan Sonic. Son premier opus, Englabörn (2002) le voyait mêler un quatuor à cordes à des percussions, claviers et autres éléments électroniques. Au début des années 2010, Jóhannsson se lance dans la musique de film et livre la très remarquée bande originale de The Theory of Everything (2014) puis Orphée pour la Deutsche Grammofon en 2016. © TiVo