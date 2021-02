Biographie

Né sur les cendres du Maastricht Salon Orchestra, petit ensemble crossover classique fondé en 1978 par le violoniste et chef d'orchestre superstar André Rieu, le Johann Strauss Orchestra devient dès 1988 le véhicule du Roi de la valse néerlandais, passant d'un ensemble de douze musiciens pour son premier concert à 43 en 2008 pour atteindre un total de 80 à 150 participants en fonction des salles et des occasions à partir du milieu des années 2010. Voyant par ailleurs son répertoire de valses viennoises s'élargir considérablement au fil des décennies, de chansons populaires en musiques de films en passant par les comédies musicales ou des incontournables de la musique classique, le Johann Strauss Orchestra fait le tour du monde, décroche deux World Music Awards et enregistre avec Rieu dans ses studios de Maastricht. © TiVo