Biographie

Après une carrière rhythm'n'blues au sein de plusieurs groupes successifs (The Hoochie Coochie Men et Steampacket, avec Rod Stewart), entre la fin des années 50 et 1967, il se lance avec un certain succès (Let The Heart-aches Begin, 1968) dans une carrière solo. Les années 70 ont sonné le glas de sa notoriété, mais il a continué à jouer depuis, et a ressorti un album, It Still Ain't Easy, en 1993.