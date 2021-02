Biographie

De ses onze partitions pour la série des James Bond au générique d’Amicalement Vôtre en passant par la musique d’Out Of Africa, John Barry, considéré comme un des plus grands compositeurs de musique de film britannique, fut notamment précurseur dans l’utilisation de sonorités jazz et rock dans bons nombres de ses musiques. Barry décrocha cinq Oscars.Né John Barry Prendergast le 3 novembre 1933 à York, John Barry commença par étudier le piano classique avant de s’attaquer à la trompette puis à la composition et aux arrangements. Très attiré par le jazz, il fonde The John Barry Seven avec lesquels il enregistre plusieurs disques. Le titre Hit And Miss, utilisé comme générique de l’émission de la BBC, Juke Box Jury remporte même un certain succès. Tout comme leur relecture de Walk Don’t Run des rois de la surf music, les Ventures.Avec son groupe, John Barry assure derrière les invités de la très populaire émission Drumbeat, autre grand succès de la BBC des sixties. Il rencontre alors Adam Faith qui l’embauche pour son premier film, Beat Girl en 1960. Une première également quant au format puisque cette bande originale sera la première à sortir sur le territoire britannique en format LP. Dans la foulée, Barry signe la partition d’un autre film de Faith, Never Let Me Go.De 1959 à 1962, John Barry est sous contrat chez EMI comme arrangeur et accompagnateur de nombreux artistes maisons. En 1962, il signe sur Ember Records comme producteur et arrangeur. Cette succession de travaux attirent l’attention des producteurs d’un film intitulé Dr. No, peu satisfait de la partition qu’ils avaient commandée à Monty Norman. Barry est embauché pour reprendre le travail entamé. Le résultat sera l’un des thèmes les plus célèbres de l’histoire du cinéma : James Bond Theme (crédité Monty Norman…).Cette musique reste le point de départ d’une longue carrière qui accouchera de cinq Oscars (dont Out Of Africa et Danse avec les loups), quatre Grammy et une avalanche de partitions pour le 7e Art parmi lesquelles The Knack, Vivre libre, La Poursuite impitoyable ou bien encore Ipcress, danger immédiat avec Michael Caine.Le style Barry est assez éclectique, entre jazz sixties nerveux, violons luxuriants et cuivres bouillonnants. Il fut aussi précurseur dans l’utilisation de certains instruments (les synthétiseurs pour Au service secret de sa Majesté) et dans sa capacité à intégrer l’idiome pop (Macadam Cowboy).Au chapitre people, John Barry fut marié à quatre reprises avec notamment, entre 1965 et 1968, une certaine Jane Birkin… Il est décédé le 30 janvier 2011 à l'âge de 77 ans.© MZ/Qobuz