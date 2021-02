Biographie

Compositeur, poète, théoricien, plasticien, mycologue et écrivain, John Cage, né en 1912, a eu sur l'art de notre siècle un impact considérable. Élève de Henry Cowell et d'Arnold Schönberg, il a révolutionné les conceptions traditionnelles de l'Occident sur la musique et la fonction de compositeur.La découverte du bouddhisme zen le marque durablement. Tout son travail vise à la relativisation de la personnalité et au refus d'établir une distinction entre vie et art, d'où, dans son ouvre, l'utilisation du hasard, qui émancipe la musique de la mémoire et de l'intention, et l'absence de hiérarchie entre les sons musicaux et les autres. En témoignent, outre l'invention du piano préparé et dès le début des années quarante l'utilisation de sons produits électriquement, des pièces telles que 4'33'' où le son ambiant de la salle de concert est toute la substance de l'ouvre, et Music for piano I dans laquelle les imperfections du papier indiquent l'emplacement des hauteurs.La plupart de ses ouvres sont écrites pour instruments à percussion ou pour piano préparé, il a introduit dans l'art des sons la notion d'indétermination, l'idée de hasard, et une conception neuve du silence, écrit pour des sources sonores et des exécutants non spécifiés quant à leur nombre et à leur nature, et récusé la notion traditionnelle d'ouvre musicale. Son action paradoxale, perturbatrice et stimulante fut celle d'un agitateur de la musique dont la démarche n'a pour but ultime que de "n'aller nulle part". John Cage, que Schönberg considérait comme un "inventeur de génie", est mort à New York en 1992.