Biographie

Non content d'être un des plus grands réalisateur de films d'horreur et d'action - genres qu'il a fait passer dans la modernité - John Carpenter est également l'auteur de la musique de la plupart de ses chefs d'oeuvre. Depuis Dark Star en 1974, John Carpenter est l'auteur des musiques de ses principaux films sortis en salles. Seuls échappent à la règle The Thing (1982), Starman (1984), Les Aventures d'un Homme Invisible (1992), et The Ward (2011). John Carpenter est ainsi l'auteur de la musique et du terrible thème de Halloween (1978), de celle lancinante de Assaut (1976), ou encore de Fog (1980), Vampires (1998), et Ghosts of Mars (2001). Pour l'anecdote, John Carpenter a été jusqu'à former son groupe The Coupe de Villes, auteur d'un unique album en 1985. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015