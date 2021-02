Biographie

Étudiant d’abord le piano entre 10 et 12 ans, il le délaisse au profit de la batterie. Influencé par le Jazz, il rejoint toutefois les Doors en 1965. L’une de ses forces réside dans sa capacité à garder le tempo malgré les changements que Jim Morrison pouvait imposer et qui faisait de chaque concert un événement unique.Une fois les Doors séparés il forma, en compagnie de Robby Krieger, le Butts Band. La formation sortit deux albums en 1974 mais ce fut un échec. Il se tourne alors vers le cinéma et la télévision (Beverly 90210, Coach, ou Square Pegs). En 1990, il publie son autobiographie sous le titre Riders On The Storm, my life with Jim Morrison and The Doors rapidement devenue un Best-Seller. © ©Copyright Music Story 2015