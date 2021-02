Biographie

John Fogerty, né en Californie en 1945, fut la voix et le son de Creedence Clearwater Revival. De 1968 à 1970, Creedence sort pas moins de six albums dont la plupart sont considérés comme des classiques du rock américain avec leur folk-rock électrique et bluesy. Suite à la séparation du groupe en 1972, Fogerty entame une carrière solo avec un disque de reprises de standards country-folk sous le nom de The Blue Ridge Rangers, mais son premier véritable album éponyme ne sort lui qu'en 1975. Suite à l'échec de la sortie de Hoodoo,en 1976, Fogerty se retire pour mieux revenir en 1985 avec l'acclamé Centerfield. Dès lors il reste présent, quoique rare, livrant tantôt un live axé sur le répertoire de Creedence (Premonition, en 1995), tantôt un disque de duos (Wrote a Song for Everyone, 2013). © Olivier Duboc /TiVo