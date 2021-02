Biographie

Né à Indianapolis en 1952, l'auteur-compositeur-interprète américain John Hiatt fait partie de ces artistes détenteurs d'une recette americana aussi évocatrice que versatile, variant dans sa forme, du heartland rock au rock progressif en passant par les sonorités punk et new wave sans jamais perdre de vue le fond. En 1974 Hiatt livre son premier opus solo suite à son départ du groupe White Duck, Hangin' Around the Observatory, marquant le début d'une riche discographie dont le bluesy Bring the Family en 1987 constitue indéniablement l'un des sommets. S'il s'acoquine temporairement avec Ry Cooder et Nick Lowe au sein du projet Little Village en 1992, c'est bien seul qu'il continue son chemin, livrant quelques travaux acclamés comme Crossing Muddy Waters (2000) ou Terms of My Surrender (2014). © Olivier Duboc /TiVo