Biographie

Véritable légende des douze mesures, John Lee Hooker possédait un style unique. Dès ses débuts, le bluesman qui s’est éteint il y a quinze ans jour pour jour, à l’âge de 83 ans, embrasa les clubs de Detroit avec une folie bien à lui et en narrant à sa façon les tracas de l’amour, l’alcool et les femmes de mauvaise vie…Guitare nerveuse, comme crispée pour mieux griffer, il jouait avec la hargne et la brutalité des morts de faim. Pas d’enluminures gratuites ni de solos masturbatoires chez John Hooker mais du blues à l’état brut et pur, sans chichi. A l’os ! Un jeu de guitare influencé par celui du piano boogie-woogie et pour lequel il utilisait son pouce pour jouer les basses. Un boogie à fleur de tempo, maintes fois imité mais jamais égalé… © MZ/Qobuz