Biographie

Encore adolescent, le chanteur et pianiste John Legend est embauché en tant que pianiste sur « Everything Is Everything » de Lauryn Hill en 1998. À sa sortie de l’université, il s’installe à New York, où il commence à se faire connaître en jouant dans les boîtes de nuit et en vendant des CD lors de ses performances. Il travaille également comme musicien de studio, jouant et écrivant parfois pour un large éventail d'artistes, dont Alicia Keys et Janet Jackson. Get Lifted, son premier album studio, s’est classé dans le Top cinq du Billboard 200. Il lui a valu trois Grammy Awards : Meilleur album de R&B, Meilleure performance vocale masculine R&B et Révélation de l'année. Once again est sorti en 2006. © Wade Kergan /TiVo