Biographie

De tout le groupe the Beatles, John Lennon a eu la carrière solo la plus intéressante -- et la plus frustrante. Il était capable d'écrire des paroles inspirées, des confessions brutalement honnêtes et des chansons mélodiques ; il avait aussi tendance à rester sur ses lauriers, et produisait un rock & roll direct sans trop s'en soucier. Mais les extrêmes, dans sa musique et dans sa vie, en ont fait un personnage fascinant. Alors que Paul McCartney se contente d'être une rock star, Lennon touche à tout, de la politique révolutionnaire aux débats télévisés, au début des années 70. Il est tragiquement assassiné devant son immeuble à New York en décembre 1980. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo