Biographie

Musicien à l'apprentissage classique, John Lord Fonda s'est orienté vers l'electro avec l'arrivée de la French touch. Le DJ français publie plusieurs maxis avant l'album Debaser (2005) et sa version très personnelle de « Personal Jesus » (Depeche Mode). En 2009 paraît la longue suite Composite. Deux ans après, John Lord Fonda revient avec le EP Bang the Fire! en mars et l'album Supersonique en mai. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015