Biographie

Membre du groupe Man Jumping dans les années 1980, le compositeur écossais John Lunn, né à Glasgow en 1956, change par la suite de registre et s'oriente vers la musique de séries télévisées et l'opéra. Il confectionne notamment pour le petit écran les thèmes de Little Dorrit (2008), The White Queen (2013), Grantchester (2014) et surtout Downtown Abbey qu'il accompagne à partir de 2010 et lui apporte la notoriété. En 2014, il dépose sa bande originale de film pour Electricity. Ses opéras comme Zoé (2000) ou Mathematics of a Kiss ont été présentés à Glyndebourne ou à l'English National Opera. Il est aussi l'auteur de l'opérette Tanger Tattoo (2006) et d'un concerto pour violon. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019