Biographie

Véritable pionnier du blues anglais, instigateur et cheville ouvrière du British blues boom, le Britannique John Mayall (né vers Manchester en 1933) a lancé des guitaristes comme Mick Taylor, Peter Green et confirmé le talent d'Eric Clapton. À travers les ans et les générations, son groupe, The Bluesbreakers, a également vu éclore des pointures comme Jack Bruce (basse) et Aynsley Dunbar (batterie). Ses albums les plus emblématiques restent Blues from Laurel Canyon (1968) et The Turning Point (1969). John Mayall est, toute sa carrière durant, resté fidèle aux douze mesures de l'idiome de Chicago, le blues.