Biographie

C'est une apparition au festival South by Southwest de 2000 qui vaut à John Mayer une signature sur Aware Records, pour qui il enregistre un premier album à l'automne de la même année, Room for Squares. Comparé à son tout premier effort très acoustique, Room for Squares propose le travail d'un groupe complet et éclectique ainsi que des accroches funky avec une emphase portée sur la voix versatile et douce de Mayer. Après Heavier Things en 2004, il forme le John Mayer Trio avec Steve Jordan à la batterie et Pino Palladino à la basse. La tournée à guichet fermé du trio est documentée sur Try! John Mayer Trio Live in Concert sorti en 2005, suivi de l'album Continuum l'année suivante. © Stacia Proefrock /TiVo