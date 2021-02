Biographie

Contrairement aux saxophonistes et aux pianistes, les guitaristes de jazz ne sont guère légions. Mais lorsqu’ils se font remarquer, ils deviennent souvent un genre à eux seuls… John McLaughlin entre de plein pied dans cette catégorie. Ce guitariste anglais né le 4 janvier 1942 dans le Yorkshire est l'une des plus importantes figures du jazz fusion. Il brille au sein du premier groupe électrique de Miles Davis à la fin des années 60, et participe à In A Silent Way, album révolutionnaire du grand trompettiste qui lui glissera au creux de l’oreille durant les séances d’enregistrement un fameux « joue comme si tu ne savais pas jouer »…John McLaughlin deviendra surtout une véritable superstar au sein du Mahavishnu Orchestra, un groupe proposant un audacieux cocktail slalomant entre jazz, rock et musique indienne. Qu’il travaille avec Miles, Santana, Tony Williams ou Jaco Pastorius, le guitariste a toujours déployé cet incroyable alliage de virtuosité mêlée de mysticisme et surtout de goût. De très bon goût, même…Dans ses multiples vies musicales, Shakti occupera une place à part, une place majeure. Lorsqu’il créa ce quartet en 1974, McLaughlin, entouré de musiciens indiens parmi lesquels le démentiel percussionniste Zakir Hussain, offrit plus qu’une simple fusion entre jazz occidental et musique indienne. Shakti réunissait aussi les traditions musicales hindustanies (Inde du Nord) et carnatiques (Inde du Sud). Une fusion supplémentaire qui fit de ce groupe virtuose, doté d’une force et d’une puissance rares, l’ambassadeur d’un dialogue totale, spirituel et musical.Alternant projets acoustiques et électriques, poursuivant inlassablement son expérimentation et inscrivant son art dans une quête spirituelle personnelle, le musicien fait de chacun de ses concerts un moment de communion rare avec son public. © MD/Qobuz