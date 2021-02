Biographie

Né à Seymour dans l'Indiana le 7 octobre 1951, John Mellencamp s'affirme dans la lignée de Bruce Springsteen, quand il commence sa carrière sous le nom de John Cougar. Le succès venant, il reprend son nom de baptême et impose sa voix éclatante dans un répertoire entre blues et rock, mâtiné d'influences country. Ses succès les plus significatifs se produisent au tournant des années 1980 avec les albums Scarecrow (1985) et The Lonesome Jubilee (1987). Connu pour ses engagements politiques du côté démocrate, il reste un interprète populaire aux États-Unis, à défaut d'une aussi grande notoriété en Europe. Sa conscience politique est encore largement présente dans ses albums des années 2000, notamment sur Life, Death, Love and Freedom (2008), qui succède à l'album de reprises Trouble No More (2003). Son style musical, au creuset de plusieurs traditions, devient immuable avec les albums No Better Than This (2010), Plain Spoken (2014) et Sad Clowns & Hillbillies (2017), suivis par un nouveau concentré de reprises, Other People's Stuff (2018).