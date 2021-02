Biographie

Révélé au grand public grâce à sa présence sur le hit "Feel the Love" de la formation drum'n'bass londonienne Rudimental début 2013, John Newman (né en 1990 à Settle dans le Yorkshire) est un chanteur soul britannique aux accents hérités du maître Otis Redding. A la faveur de l'ascension vers la plus haute place des charts de Home, premier album de Rudimental contenant "Feel the Love", Newman se voit propulsé sous les projecteurs et fait l'objet de nombreuses sollicitations. Rapidement, quelques-uns de ses enregistrements solo fleurissent en ligne et un premier album voit le jour dès octobre 2013 sous le titre Tribute. © Olivier Duboc /TiVo