Biographie

Véritable sommité de la guitare électrique, John Petrucci voit le jour le 12 juillet 1967 à Long Island, New York, au sein d’une famille italo-américaine modeste. Pourtant, ses parents font en sorte que chacun de leurs enfants bénéficie de cours de musique. Sa sœur aînée joue du piano, son frère de la basse et sa petite sœur, de la clarinette. Pour John, ce sera évidemment la guitare, pour laquelle il commence à prendre des leçons dès l’âge de douze ans. Rapidement, il fait montre d'une dextérité et une inventivité hors norme qu’il exprime dès l’âge de 18 ans au sein du groupe de metal progressif Dream Theater. Avec ce groupe, il participe au renouveau du style progressif, installant des albums comme Images and Words (1992) ou Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory (2016) au sommet du genre. Parallèlement, il fonde Liquid Tension Experiment avec John Rudess et Mike Portnoy, respectivement claviériste et ex-batteur de Dream Theater, ainsi que Tony Levin à la basse. Il participe également à trois éditions du super-groupe G3, installant son statut de virtuose aux côtés de Joe Satriani, Paul Gilbert, Steve Vai et Steve Morse. En 2004, il tente l’aventure solo avec un premier album, Suspended Animation, sur lequel il est épaulé par Dave LaRue à la basse et Dave DiCenso à la batterie. Seize ans plus tard, en 2020, il livre un deuxième enregistrement entièrement instrumental, Terminal Velocity. Il y retrouve Dave LaRue, mais aussi Mike Portnoy. C’est ainsi la première fois depuis le départ de ce dernier de Dream Theater que les deux hommes ont l’occasion d’enregistrer à nouveau ensemble. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020