Biographie

John Pizzarelli est le fils du guitariste John « Bucky » Pizzarelli, dont il prend la succession à l'instrument. Né dans le New Jersey en 1960, il suit la voie paternelle plutôt que le base ball, son autre passion, et intègre le quatuor de son frère, le contrebassiste Martin Pizzarelli. Également compositeur, chanteur et chef d'orchestre, il a enregistré sous son nom une trentaine d'albums pour différents labels comme P-Vine, Chesky, RCA et Concord, et collaboré avec de nombreux autres artistes, dont son père et sa femme, la chanteuse Jessica Molaskey, George Shearing ou Rosemary Clooney. Ce grand admirateur de The Beatles a consacré un enregistrement au groupe, Meet the Beatles (1998) et un autre au répertoire de Paul McCartney (Midnight McCartney, 2015). Il a aussi rendu hommage à ses pairs Nat « King » Cole (Dear Mr. Cole, 1994 et P.S. Mr. Cole, 1999), Frank Sinatra, Johnny Mercer et Duke Ellington (Rockin' in Rhythm, 2010), ainsi qu'aux rythmes brésiliens (Brazil, 2000 et Bossa Nova, 2004). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015