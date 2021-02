Biographie

Installé aux États-Unis où il débute dans le studio de Hans Zimmer, le compositeur anglais John Powell (né en 1963) a signé des dizaines de musiques de films pour Hollywood depuis Volte/Face (1997), de John Woo. Spécialisé dans les films d'animation comme Robots, L'Âge de glace (épisodes 2, 3 et 4), Happy Feet ou Rio (épisodes 1 et 2, 2011-2014), il sert aussi des comédies ou des films d'action (Hancock, Jason Bourne). Compositeur attitré des réalisateurs F. Gary Gray et Paul Greengrass, il signe les musiques de La Mort dans la peau (2004), La Vengeance dans la peau (2007) et Green Zone (2009). Après les deux épisodes de Dragons (2010 et 2014) et d'autres commandes, il est en charge de créer une nouvelle musique pour un film dérivé de la saga Star Wars (Solo: A Star Wars Story, 2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018