Biographie

Saxophoniste reconnu mais aussi clarinettiste et claviériste né en 1944, l'Anglais John Surman est l'un des rares solistes dont la notoriété a dépassé les frontières du jazz. Outre ses albums à succès comme Westering Home (1972), Private City (1987) ou A Biography of the Rev. Absalom Dawe (1996), ce fidèle ambassadeur du label ECM a également composé pour le cinéma et le ballet, et tenté de multiples expériences avec de prestigieux confrères. Après un hommage à John Dowland, des expériences en groupe avec le Trans4mation String Quartet et l'album en quatuor Brewster's Rooster, c'est avec le Bergen Big Band que le musicien anglais collabore pour l'album Another Sky (2015) et une série de concerts. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015