Biographie

Clarinettiste, saxophoniste, et compositeur, l'Américain John Zorn est un élément prépondérant de la musique d'avant-garde mondiale. Si certains de ses travaux (notamment sa relecture des oeuvres du compositeur italien de musiques de films Ennio Morricone) ont été salués par la presse et le public, son attitude intransigeante, son désir d'embrasser tous les styles - du punk à la tradition klezmer, en passant par le jazz - et son approche parfois jusqu'au-boutiste de la musique, lui interdisent une large reconnaissance populaire.