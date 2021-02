Biographie

La fin de l'Apartheid en Afrique du Sud peut se résumer en quatre noms : Nelson Mandela, Frederick de Klerk, Desmond Tutu et Johnny Clegg. Si les trois premiers évoluèrent dans la sphère politique et l'activisme, Johnny Clegg, lui, incarna pendant la majeure partie de sa carrière la facette artistique de la lutte pour l'égalité raciale en Afrique du Sud. Né près de Manchester en Angleterre le 7 juin 1953, celui que l'on surnomma le « zoulou blanc » fut le leader du groupe Juluka avant de connaître la gloire avec Savuka et les tubes « Asimbonanga » (1987) et « Scartterlings of Africa » (1988). Devenu ambassadeur de la musique et de la culture sud-africaine, sa musique est un syncrétisme entre le folk, le rock et la musique traditionnelle zoulou , le mbaqanga, une arme idéologique et pacifique contre la ségrégation entre Noirs et Blancs. Fait chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en France en 1991, il est honoré dans son pays du titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique en 2015. Après un dernier album studio, King of Time (2017), le chanteur et danseur décède d'un cancer du pancréas à Johannesbourg le 16 juillet 2019, à l'âge de 66 ans. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2019