Biographie

Influencé par le bluesman texan Frankie Lee Sims, son parent, et par les guitaristes texans Clarence « Gatemouth » Brown et Albert Collins, Watson a commencé à chanter des gospels avant de devenir pianiste et guitariste de blues, enregistrant entre 1953 et 1963 une belle série de titres pour les labels Federal et Modern (« Gangster Of Love », « Space Guitar », « Those Lonely Nights »). Mais le blues n'était qu'une partie de son répertoire, et, installé à Los Angeles, Watson orne de sa guitare tranchante d'innombrables disques de rock 'n' roll, de variétés puis de soul. Durant les années 70, Watson se tourne vers le disco avec succès (Ain't That A Bitch). Il passe pour avoir influencé Jimi Hendrix et Frank Zappa.